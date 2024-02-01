Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 24. haftasının önemli karşılaşmasında 4 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Hafta, 4 Şubat Pazar günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak.
Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük
20.00 Samsunspor - Galatasaray
3 Şubat Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor
19.00 Gaziantep FK - Kayserispor
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor - Adana Demirspor
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
Kaynak: İHA