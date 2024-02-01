Jandarma ekiplerinin M.S. (33) ve R.K. (23)’ün üretim tesislerine yaptığı operasyonda, 35 bin litre kaçak petrol türevi madeni yağ, 34 bin 170 adet kapak, 162 bin 400 adet taklit etiket, 9 bin 650 adet folyo, 7 bin 820 adet boş bidon, 40 adet IBC Tank, 2 adet folyo kapatma makinesi, 1 adet sıcak hava tabancası, 1 adet terazi, 1 adet santrafüj, 1 adet 1 tonluk demir ısıtma makinesi, 1 adet 10 tonluk demir dolum ve dinlendirme tankı, 1 adet forklift ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diğer yandan ele geçirilen malzemelerin piyasa fiyatının 20 milyon lira olduğu öğrenilirken, M.S. ve R.K’nin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA