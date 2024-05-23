İŞTE SON HAFTANIN HAKEMLERİ
24 Mayıs Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 Mayıs Cumartesi
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
26 Mayıs Pazar
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
Kaynak: HABER MERKEZİ