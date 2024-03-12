Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da olduğu 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Hatayspor da ’saha olayları’ nedeniyle disipline gönderildi.

Galatasaray ve Kulüp Başkanı Dursun Özbek’in 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle ayrı ayrı PFDK’ya sevk edildi.

Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman’ın Hatayspor müsabakasında ’kural dışı hareketi’ nedeniyle; Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez’in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe, Pendikspor karşılaşmasında talimatlara aykırı hareketi ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi; Pendikspor’un 4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve Gaziantep FK görevlisi Sezer Baran Kuluğ ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği açıklandı.