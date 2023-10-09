Çayırova Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Süper Mario' ve' İhtiyar Kedi' adlı çocuk tiyatroları, miniklerin yüzünü güldürdü.KOCAELİ (İGFA) - Gerçekleştirdiği etkinliklerle ilçe sakinlerinin kültür-sanat hayatına renk katan Çayırova Belediyesi, yeni dönem kültür-sanat takviminin başladığını duyurmuştu.

Bu kapsamda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 7 Eylül Cumartesi günü sahnelenen Süper Mario ve 8 Eylül Pazar günü sahnelenen İhtiyar Kedi adlı çocuk tiyatroları, Çayırovalı miniklerin yüzünü güldürdü.

Her iki oyun da iki seans olarak izleyiciyle buluşurken, Çayırovalı çocuklar, eğlenceli dakikalar yaşadı. Tiyatro oyununu izleyen miniklerin, mutlulukları gözlerinden okundu.

Öte yandan Çayırovalılar bu hafta sonu da üç ayrı etkinlik izleme şansı bulacak.

Bu kapsamda 14 Ekim Cumartesi günü, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde Neşeli Şarkılar Çocuk Konseri saat 13.00 ve 15.00’da sahnelenecek. 15 Ekim Pazar günü Kitaplar Ülkesi adlı çocuk oyunu ise saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Öte yandan yine 15 Ekim Pazar günü Kayık Dünya adlı yetişkin tiyatrosu saat 19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Çayırovalıların beğenisine sunulacak.