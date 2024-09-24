Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir köprüde bırakılan şüpheli bir çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Olay, köprü üzerinde çantayı gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle başladı. İhbar üzerine sağlık, polis ve bomba imha ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından gerçekleştirilen patlatma işlemi sonrasında çantanın boş olduğu belirlendi. Tedbir amacıyla kapatılan yol daha sonra trafiğe açıldı.



