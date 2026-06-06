

"Madenci Şirket Köyümüzü Terk Et" sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, bölgedeki doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguladı. Ellerinde pankartlarla bir araya gelen vatandaşlar, çevrenin, tarım arazilerinin ve su kaynaklarının madencilik faaliyetleri nedeniyle zarar görebileceğini ifade ederek projelere tepki gösterdi.



Basın açıklamasında konuşan çevre gönüllüleri, doğanın ve yaşam alanlarının korunması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Katılımcılar, Bursa'nın doğal zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, yapılan açıklamanın ardından sloganlar eşliğinde sona erdi.