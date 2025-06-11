ABD, Şara'nın kapsayıcı yönetim anlayışı nedeniyle radikal grupların hedefi haline geldiğini belirtti. Barrack, Al-Monitor’a yaptığı açıklamada, Şara’nın “hayal kırıklığına uğramış aşırılık yanlıları” tarafından hedef alınabileceğini ve etrafında etkili bir koruma sistemi oluşturulması gerektiğini söyledi.

Barrack ayrıca, geçmişte Esad rejimine karşı savaşan ve Aralık ayında gerçekleşen ani bir dönüşle Şara’nın saflarına katılan yabancı savaşçıların oluşturduğu güvenlik riskine dikkat çekti. Yeni yönetim, bu savaşçıları Suriye ordusuna entegre etmeye çalışsa da, bazılarının hâlâ DEAŞ gibi örgütlerin tehdidi altında olduğu belirtiliyor. DEAŞ, toprak kayıplarına rağmen Suriye'de saldırılarına devam ediyor ve Şara’nın eski ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı Riyad görüşmesini “ihanet” olarak nitelendiriyor.

Ekonomik toparlanma sürecine de değinen Barrack, zamanın daraldığını ve sürecin uzamasının ayrılıkçı gruplara avantaj sağlayabileceğini söyledi. Sorunlara askeri müdahale yerine istihbarat paylaşımıyla yaklaşılması gerektiğini savundu. Şara’nın geçmişte Heyet Tahrir el-Şam’ın lideri olduğunu hatırlatan Barrack, onun artık ılımlı bir lider olarak öne çıktığını ve zekası, özgüveni ile net hedeflere odaklandığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise DEAŞ’ın yeniden güç kazanması ve İran’ın Suriye üzerindeki etkisi nedeniyle ülkenin yeni bir iç savaşın eşiğinde olduğu konusunda uyarıda bulundu. Tom Barrack, ABD’nin, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi şartıyla binlerce yabancı savaşçının Suriye ordusuna entegrasyonunu desteklediğini açıkladı.