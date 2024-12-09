Uzun bir sessizliğin ardından 27 Kasım'da tekrar harekete geçen Suriyeli muhalifler, 30 Kasım’da Halep ve Tel Rıfat’ı ele geçirerek ilerleyişlerini sürdürdü ve nihayetinde Şam’ı da kontrol altına aldı.

Muhaliflerin ilerleyişi sırasında dikkat çeken bir gelişme ise, Esad rejimine bağlı tüm askerler için af kararı açıklamaları oldu.

Suriye Devlet Televizyonu’ndan yapılan duyuruya göre, muhalifler Esad yönetimindeki askerler için genel af ilan ettiklerini bildirdi. Bu karar, ülkede barışın sağlanmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

Suriye’de 2011 yılında başlayan halk hareketlerinin ardından patlak veren iç savaşın 13 yılın sonunda sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Şam'ın rejimden düşmesiyle birlikte, Türkiye sınırındaki hareketlilik de arttı.