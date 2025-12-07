Türkiye, diplomatik ve uluslararası arenadaki etkisini her geçen gün güçlendirirken, Suriye ve Gazze başta olmak üzere Orta Doğu ile çevre ülkeler için umut vermeye devam ediyor.

Güvenlik kaynakları, Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın Türkiye’nin öncülüğünde aşılabileceğini belirterek, ABD’nin de bu gerçeği gördüğü için son dönemde Ankara ile iş birliğini artırdığını ifade etti. Kaynaklar, SDG’nin 10 Mart Anlaşması’na uymaması durumunda Şam yönetiminin harekete geçeceğini, Türkiye’nin de bu sürece gerekli desteği sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, entegrasyon sürecinde PKK’nın üst düzey kadrolarının Suriye yönetimi veya ordusunda yer almasının kesinlikle gündemde olmadığını kaydetti. Güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerinin öne çıkan noktaları şöyle:

ABD, GÜCÜMÜZÜ ANLADI

Amerika, onlara yaklaşık 10 yıldır anlatmaya çalıştığımızı yeni görmeye başladı. Türkiye olmadan, bu bölgede hiçbir şey başaramazsın. Sen küresel bir güç olabilirsin ama her şeyi tek başına yapamazsın. Bu bölgede de çalışabileceğiniz tek güç Türkiye’dir. Ankara’nın öneminin farkına vardılar. Son dönemde Suriye’de, Gazze’de, Ukrayna-Rusya çatışmasında bizimle birlikte çalışma istekleri bunun örneği. Bize yaklaşıyorlar, bizimle iş yapmaya çalışıyorlar. Genel anlamda artık ABD, Orta Doğu’yu nispi bir istikrara kavuşturarak bölgeden gitmek istiyor.

SURİYE İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Suriye’de çok büyük yıkımlar oldu. Yeniden imarı, bir ekonomik değer de ortaya çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Suriye’nin yeniden imarı ve ekonomik sistemin kurulması için Körfez ülkeleri, Türkiye, Mısır gibi ülkeler bir araya gelip çalışacak. Hatta yavaş yavaş da başlandı ama biraz zaman alacak. Amerika’nın yaptırımları kaldırması çok önemli.

HÂLÂ DİRENMEYE ÇALIŞIYORLAR

SDG yıl sonuna kadar entegre olacak. Biz şunu söylüyoruz. Organizasyon olarak kendinizi lağvedecek, kişisel olarak orduya entegre olacaksınız. Tek bir organizasyon olarak artık hareket etmeyeceksiniz. SDG üst yönetiminin Şam hükûmetinde yer almasını kesinlikle kabul etmeyiz. 10 Mart mutabakatı var ortada. Bu şartlar yerine getirilmezse, yapılacak tek bir şey var. Suriye hükûmeti, kendi birlik ve bütünlüğü için operasyon yapar ve Türkiye de buna destek olur. Son zamanlarda bazı yerlerde ufak tefek çatışmalar oluyor. Hâlâ direnmeye çalışıyorlar. Ancak eninde sonunda entegre olacaklar. Çünkü ABD, Suriye ve Türkiye bu konuda mutabık. Ortalığı karıştırmaya çalışan İsrail. PKK’lıların SDG’ye katılıp oradan da Suriye ordusuna girmeleri mümkün değil.

DEAŞ ARGÜMANI ELLERİNDEN ALINDI

Şam hükûmeti ile ABD geçtiğimiz hafta ilk defa DEAŞ’a karşı ortak operasyon yaptı. Bu önemli bir eşik. SDG’nin elindeki son argüman da geçerliliğini yitiriyor. DEAŞ’a karşı beş ülke (Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan) ortak hareket merkezi kurmak üzere anlaşmıştı. Biz personelimizi gönderdik. Şu an bu merkezde Suriyeliler ve biz varız.

İKİNCİ GRUP SURİYE ASKERİNE EĞİTİM

Suriye ordusunun Türk kışlalarından yararlanarak icra ettiği eğitimler devam ediyor. İkinci grubun Türkiye’de eğitimi başlamak üzere. Eğitimler iyi gidiyor.