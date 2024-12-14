Asal Araştırma, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması - Aralık 2024” anketinin sonuçlarını paylaştı.

26 ilde 9-12 Aralık tarihleri arasında 18 yaş üzeri 1860 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan ankette, katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AKP: Yüzde 22,6

CHP: Yüzde 21,4

MHP: Yüzde 6,7

DEM Parti: Yüzde 6,3

İYİ Parti: Yüzde 3,6

Zafer Partisi: Yüzde 2.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,2

Anahtar Parti: Yüzde 1.3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 2,2

Kararsız/Oy Kullanmam: 30,4

Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra:

AKP: Yüzde 32.5

CHP: Yüzde 30.7

MHP: Yüzde 9.6

DEM Parti: Yüzde 9.1

İYİ Parti: Yüzde 5.2

Zafer Partisi: Yüzde 3.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.2

Anahtar Parti: Yüzde 1.9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.

Diğer: Yüzde 3.0