Edirne’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce yol üzerindeki bir yayaya, sonra da marketin duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi’nde ters yönde giden otomobil, Odun Pazarı Sokağa dönmek isterken sürücüsünün gaza basması sonucu kontrolden çıkarak önce yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına, ardından köşedeki marketin duvarına çarptı. Kazada camı kırılan marketin içerisindeki ürünler yere devrilirken, yere düşen kadın çevredekilerin yardımıyla yerden kalkarak yoluna devam etti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.