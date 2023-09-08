Balıkesir'de Susurluk Belediyesi tarafından bir hafta boyunca yapılan Ayran Festivali Hande Ünsal konseri ile sona erdi.BALIKESİR (İGFA) - Susurluk Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konser, söyleşi, tiyatro ve etkinlikler ile dolu dolu geçen Ayran Festivali vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Yediden yetmişe herkesin ilgi gösterdiği etkinlikler gerçekleşen Hande Ünsal Konseri ile son buldu.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ayran Festivalimiz ile yediden yetmişe bir araya gelerek kültürel bir birlikteliğin en güzel örneğini sergiledik. Sergiler, söyleşiler , üreticiler , kortejler , konserlerle dolu dolu bir festivaldi. Irmak Arıcı, Özgün, Rafet El Roman ve Hande Ünsal gibi kıymetli sanatçıları Susurlukta misafir ettik. Bu atmosferin Susurluk'ta yaratılması için beraber emek verdik. Bırakın da aramıza nifak tohumları atacaklara kulak vermeyelim, bizler ata tohumumuzdan devam edelim. Etkinliklerimizde bu muhteşem birliğin, beraberliğin, sıcacık atmosferin ortaya çıkmasına vesile olan siz değerli hemşerilerimize ve organizasyonların hazırlanmasını sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice etkinliklere” diye konuştu.