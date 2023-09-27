Kurak bir dönem geçiren İstanbul’un Şişli ilçesinde kanalizasyon çalışması yapan İSKİ ekipleri, içme suyu borusunu patlattı. Ekipler, israf olan suyun fışkırmasını önlemek için işmakinesinin kepçesini borunun üzerine tutarak çözüm buldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İstanbul yağışsız kurak günler geçirirken, Şişli Fulya’da 19 Mayıs Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekipleri işmakinesiyle mahallede kanalizasyon çalışması yaparken su borusunu patlattı. Su borudan metrelerce yüksekliğe fışkırdı. İşçiler kepçeyle fışkıran suya müdahale etti. Borunun üzerini kepçeyle kapatarak, suyun fışkırmasını önledi. Ancak litrelerce su çukura akarak israf oldu. Ekipler, bir süre sonra patlayan boruyu tamir etti.