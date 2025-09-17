

Olay, Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.