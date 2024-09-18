Süt üreticileri, maliyet artışları nedeniyle çiğ süt fiyatlarında acilen artış yapılmasını talep ediyor. Üreticiler, Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 14,65 liralık tavsiye fiyatının yetersiz olduğunu belirterek, bu rakamın 18 liraya çıkarılması gerektiğini savunuyor. Aksi takdirde sektörde yeni bir üretim krizi yaşanabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Artan maliyetler, özellikle yem fiyatlarındaki zamlar, süt üreticilerini zor durumda bırakıyor. Sektör temsilcileri, mevcut şartlarda üretimin sürdürülebilir olmadığını vurguluyor.

Serbest Fiyat Uygulaması Devam Ediyor

Tavsiye edilen çiğ süt fiyatına uyma zorunluluğu olmasa da piyasada serbest fiyat uygulaması geçerli. Ancak küçük üreticiler, alıcıların genellikle tavsiye edilen fiyatı baz alması nedeniyle bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Üreticiler, fiyatlarda bir düzenleme yapılmadığı takdirde sektörde ciddi bir kriz yaşanabileceği konusunda uyarıyor.