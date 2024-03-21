Sakarya’nın Sapanca ilçesinde SUV tarzı araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Rüstempaşa Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kocaeli istikametinde seyir halinde olan A.Ö.(22) idaresindeki 54 SC 343 plakalı Suzuki marka SUV tarzı araç ile karşı yönden gelen ve benzin istasyonuna dönmek için manevra yapan A.I. (25) idaresindeki Ford marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada SUV tarzı araç sürücüsü A.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Özbekistan uyruklu Y.K. (31) isimli kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.