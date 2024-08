Hangi Ülkenin: Japonya

Kurulduğu Yıl: 1920

Amblemin Anlamı: Suzuki amblemi, 300 güzel sanatlar akademi öğrencisini katıldığı bir tasarım yarışmasıyla ortaya çıktı. Firma yetkilileri, “Uzlaştırıcı” buldukları büyük “S” harfini, yüzlerce amblem arasından seçti. Amblem, 1961 yılından bu yana Suzuki markasını temsil ediyor.

Resmi Site: www.suzuki.com.tr

Suzuki Modelleri

Aerio/Liana

APV/Carry

Baleno/Suzuki Esteem/Cultus Crescent

Cultus/Swift/Forsa

Escudo/Vitara/Sidekick

Grand Vitara

Ignis

Jimny/Jimny Sierra

SJ-Series/Samurai/Sierra/Santana

SX4

XL-7

XL7

X-90

Kuzey Amerika Modelleri

Forenza

Fun

Reno

Verona

Alto/Alto Works

Cappuccino

Cara

Carry/Every

Cervo/Cervo Mode/SC100/Whizzkid

Fronte

Jimny

LJ-Series

Kei/Kei Works

Lapin/Lapin SS

MightyBoy

MR Wagon

SJ-Series

Supercarry

Suzuki Twin

Wagon R

Wagon RR

Suzuki Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

Suzuki Tarihi

1909: Michio Suzuki tarafından Hamamatsu, Shizuoka’da dokuma tezgahı fabrikası kuruldu.

1920: 500.000 Yen sermaye ile Suzuki Loom Manufacturing Co. (Suzuki Dokuma Tezgahı Fabrikası) kuruldu ve Başkanı Michio Suzuki oldu.

1952: İlk motorlu-bisikleti satışa sundu. Modelin adı ‘Power Free’.

1954: Şirketin ismi ‘Suzuki Motor Corporation’ olarak değiştirildi.

1955: ‘Colleda’ adlı motosikletini satışa sundu.

1955: Japonya’nın hafif sınıf otomobil ihtiyacını karşılamak için 360cc, 2-zamanlı, ‘Suzulight’ adlı otomobilini satışa sundu.

1961: Suzuki’nin Dokuma Tezgahı Fabrikası ile motor üreten fabrikası ayrıldı.

1961: Hafif sınıf yük taşıma aracı ‘Suzulight Carry’ satışa sunuldu.

1962: Suzuki 50 cc sınıfında İngiltere’de yapılan TT yarışında şampiyon oldu.

1963: Los Angeles’ta Suzuki Amerika kuruldu.

1965: ‘D55’ (5.5 beygir, 2-zamanlı) denizmotoru üretildi.

1965: ‘Suzuki Fronte 800’ üretildi.

1967: Thai Suzuki Motor Co., Ltd. kuruldu.

1968: ‘Carry Van’ satışa sunuldu.

1970: hafif sınıf ‘Jimny’ 4×4 (LJ serisi) satışa sunuldu.

1971: Tüm zamanların en çok satmış, 2-zamanlı, su soğutmalı, 750cc’lik motosikleti: ‘GT750’ üretildi.

1973: Suzuki Canada Ltd. Ontario-Kanada’da da yeni bir üs açtı.

1974: Jakarta Endonezya’da P.T. Suzuki Endonezya İmalathanesi kuruldu.

1974: Suzuki Motor ‘Chair Z600’ adlı sakat arabası modeliyle sektöre giriş yaptı.

1974: Suzuki prefabrik ev sektörüne girdi.

1975: Manila Filipinler’de Antonio Suzuki Corp kuruldu.

1976: Suzuki’nin en başarılı motosiklet serisi olan ‘GS serisi’ satışa sunuldu.

1977: ‘LJ80’ adlı 4 çeker aracını satışa sundu.

1977: Suzuki ‘GS1000’ modeli motosikletini ihracata başladı.

1979: ‘Alto’ adlı hafif sınıf aracını satışa sundu.

1980: Sydney Avustralya’da Suzuki Australia Pty. Ltd. kuruldu.

1980: Jeneratör sektörüne girdi.

1981: ‘Gemma’ Adlı 50cc’lik motosiklet üretildi.

1981: General Motors(ABD) ve Isuzu Motors Ltd.(Japon) ile iş anlaşması imzaladı.

1982: ‘GSX750 S’ adlı motosikletini satışa sundu.

1982: ‘LT125’ adlı ATV modelini (All Terrain Vehicle / 4-tekerli arazi motosikleti) satışa sundu.

1982: ‘Motocross Grand Prix 500’ Şampiyonasını Suzuki 6. defa kazandı.

1982: Karachi Pakistan’daki Pak Suzuki Motor Co. Ltd. fabrikasında 4 çeker araçların üretimine başladı.

1982: ‘World Road Race Grand Prix 500’ yarışında ard arda 7 yıl şampiyonluğunu kazandı.

1983: ‘RG250 Gamma’ motosikletini satışa sundu.

1983: ‘Cultus’ (swift) 1.0 lt binek aracını satışa sundu.

1983: Yeni Delhi Hindistan’daki Maruti Udyog Ltd. fabrikasında 4 çeker araç üretimi başladı.

1984: Wanganui Yeni Zelanda’da Suzuki New Zealand Ltd. kuruldu.

1984: General Motors Corporation firmasına 1.0 lt. ihracatı başladı.

1984: Fransa’nın Trappes şehrinde Suzuki France S.A. kuruldu.

1984: Pekin’de bulunan China National Aerotechnology Import & Export Beijing Corporation firması ile araç üretiminde teknik asistanlık antlaşması imzalandı.

1984: ‘World Motocross Grand Prix 125’ yarışında ard arda 10 yıl şampiyon oldu.

1984: Heppenheim Almanya’da Suzuki Motor GmbH kuruldu.

1985: Yağ soğutuculu ‘GSX-R750’ model, spor motosikletini satışa sundu.

1985: Avello S.A. İspanya’da scooter üretimi başladı.

1985: Çin ile ‘Motosiklet Teknik Bağlantı’ antlaşması imzalandı.

1985: Otomobil satışları için ‘Suzuki Otomotiv Amerika’ kuruldu.

1987: Kolombiya’da ‘Cultus’ (Swift) satışa sunuldu.

1987: Toplam araç ihracatı 2 milyon adede ulaştı.

1988: ‘Escudo’ (VITARA) 4×4 satışa sunuldu

1989: CAMI Automotiv Ontario Kanada’da üretime başladı.

1989: Toplam araç üretimi 10 milyona ulaştı.

Suzuki hangi ülkenin adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.