Taban açıklamlarında şu ifadelere yer verdi;

"Sosyal medya bir kitle iletişim aracı bugün günümüzde böylesine bir fırsat var ,kullanmak akıllıca olanı. Sadece sosyal medya belediyeciliği yapıyorsunuz şeklinde bizlere ifade edildi. Biz böyle bir şey yapmadık. Biz bir kitle iletişim aracını kullandık. Eğer bu böyleyse ben de sormak istiyorum o zaman; Mademki bir sosyal medya beleciliği yapıyoruz şu anda ortaya çıkıpfevera eden insanlar ya da Muhalefet partileri o zaman dumanla haberleşsinler, o zaman posta güvercinleriyle haberleşsinler ,mektup yazsınlar birbirlerine. Biz bugün meramımızı anlatabilmek için bazen bir bilgiyi ulaştırabilmek için böyle bir İletişim kanalı varsa Biz de bunu kullanıyoruz yani bunda ne var ki"