TAG, bu yıl 24’üncü kez düzenlenecek Bosphorus Cup’ın premium partneri olduğunu duyurdu. Bosphorus Cup, 17-20 Eylül tarihleri arasında 10 farklı ülkeden bin yelkenciyi ve 60 tekneyi Boğaz’da buluşturacak.

TAG, bu yıl 24’üncü kez düzenlenecek Bosphorus Cup’ın premium partneri oldu. Türkiye’nin dünyada en çok ilgi gören spor organizasyonlarının başında gelen Bosphorus Cup, 17-20 Eylül tarihleri arasında 10 farklı ülkeden bin yelkenciyi ve 60 tekneyi Boğaz’ın güzel atmosferinde buluşturacak.

TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Bosphorus Cup’ın, dünyanın dört bir yanından gelen yelkencilerle İstanbul’u buluşturduğunu belirterek, şunları söyledi: "İstanbul’un ihtişamını, köklü kültürünü ve benzersiz ruhunu uluslararası arenada güçlü şekilde yansıtan bu yarış sayesinde İstanbul, sadece bir seyir rotası değil, küresel yelken takviminde parlayan bir cazibe merkezi haline geliyor. Bosphorus Cup’ın İstanbul’u dünyaya tanıtma misyonu, TAG’ın bu şehri daha erişilebilir daha yaşanabilir kılma vizyonu ile aynı heyecanı ve tutkuyu paylaşıyor. Şehrimizin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyor, tüm ekiplere başarılar diliyoruz."

Bosphorus Cup’ı düzenleyen ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon, "İstanbul’da yelken yapmanın çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul’un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım. Bosphorus Cup ekosisteminin 23 yılda İstanbul’a kattığı değer 85 milyon doların üzerinde. 24 yılda dünyanın iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık" dedi.