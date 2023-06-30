Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nı kutladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı nedeni ile yayınladığı mesajda, Denizlerde hakimiyet kuramayan milletlerin tarih içerisinde yok olup gittiğini ifade ederek, ” Ülkemiz her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da büyük ilerlemeler gösterdi. Gerek sondaj gemilerimiz, gerek muharebe gemilerimiz ve diğer eşi benzeri olmayan gemilerimiz ile denizcilik alanındaki dünyaya mesaj verir hale geldik” dedi.

Kabotaj ve Denizcilik Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ülkenin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıması aynı zamanda ekonomik bağımsızlığının sembolüdür. Verilen kapitülasyonlarla zaman içinde kendi karasularımızda ve limanlarımız arasında yolcu dahi taşıyamaz hale gelen ülkemiz, Kurtuluş Savaşı ardından kendi karasularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkını tekrar kazanmıştı.

Son yıllarda ise dünyanın gıpta ile baktığı, millilik oranı gittikçe artan denizcilik alanı ile Türkiye, ön saflarda yerini almıştır. İşte bugün kutladığımız Kabotaj Bayramı ile bağımsızlığımızın ve ekonomik özgürlüğümüzün en önemli sonuçlarından birisi olan bu hakkımızı yeniden kazanmamızın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu uğurda mücadele eden, güzel ülkemizin bağımsızlığı için çalışan şehit ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.