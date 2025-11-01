Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devrilerek 4 kişiye mezar olan binaya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki başka bir binanın kolonunda çatlama meydana gelmesi üzerine 16 bina tahliye edilirken, bir kuyumcu ise dükkanda bulunan ziynet eşyalarını dakikalar içinde topladı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim’de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’ndeki 5 katlı binada, akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyumcudan ziynet alarmı

İncelemelerin ardından 16 bina tahliye edildi. Vatandaşlar, belediyenin misafirhanelerine yerleştirirken, risk üzerine boşaltılan bir binanın altında bulunan kuyumcu dükkanının sahibi de harekete geçti. Kuyumcu, dükkanda bulunan ziynet eşyalarını özel kutu ve çantalara koyarak tahliye etti.

Ekiplerin bölgeden inceleme ve denetimleri devam ediyor.