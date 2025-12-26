SADECE YOL YAPMADIK

Ulaşımın Bursa'nın ana sorunlarından bir tanesi olduğunu açıklayan Başkan Bozbey, “Biz bu yılda sadece yol yapmadık. Bursa Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı'nı 2050 ile kentin ulaşım vizyonunu ortaya koyan bir anlayış sergiledik. Toplu taşıma, raylı sistem, bisiklet ve yaya önceliğini merkeze alan bir plan hazırladık. Kısacası, kısa, orta ve uzun vadede hangi hattın ne zaman yapılacağı, hangi aksın geliştirilmesi gerektiği, hangi bulvarın nasıl geliştireceğine dair bu planda belirlenmiş oldu. Yoğun bir üst yapı sürecini yürütmüş olduk. İlçelerimizde özellikle ana akslarda hem yeni yol yaptık, hem de kapsamlı yenilemeleri de gerçekleştirmiş olduk. Kent genelinde 200 bin tonun üzerinde sıcak asfalt döktük. 300 kilometre civarında soğuk asfalt dediğimiz kaplama yaptık. Çok sayıda cadde, bulvar ve bağlantı yollarını gerçekleştirdik. Yıllardır yapılan ya, 8 kilometre civarında olan İznik-Saraağır-Orhaniye bağlantı yollarını da bu süreçte tamamlamış olduk. Gittiğinde dediler ki, yıllardır burası yapılmadı, her gelen tamam dedi, her gelen tamam dedi, fakat bir türlü yapamadık dediler, onu da gerçekleştirmiş olduk. Farklı alternatif projeleri ortaya koyacağız ama bunları yaparken de yine bizim Akademik Danışma Kurulu dediğimiz ki hocamızın başkanlığında orada değerlendirmeden gündemimize de almadığımızı bilmenizi isteriz. Çünkü biz geleceği katılımcı bir anlayışla yönetmek arzusuyla yol açmıştık. Onun için bütün odaların katıldığı, yine hocamızın başında olduğu akademik kurul değerlendiriyor ve onlar da uzmanlardan görüş alarak bu değerlendirmelerin içerisinde yer alıyorlar. Ve ona göre de bu yollarla ilgili yapacağımız önümüzdeki süreçte ki 2026'da başlayacağımız projelerin oradan onaylanması süreciyle birlikte yaşama geçecektir. Değerli arkadaşlar, yine Yıldırım’da Osmangazi'de birçok yine yol, ana ve tali yol çalışmalarını sağladık ve yüzlerce kilometrelik güzergahta da asfaltlama çalışmalarımızı bu yıl içerisinde tamamlamış olduk. Tabii yine yol düzenlemesinin yanında caddelerde farklı düzenlemeleri de gerçekleştirdik. Birçok yerde sinyalizasyon, kavşak düzenlemesi, sanat yapıları ile ilgili yine çok önemli projeleri yaşama geçirdik” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK”

Bozbey, “Bursa'da T2 ile T1'i entegre haline getiren, deneme süreçlerini de yapan bir süre ortaya koyduk ve bu süre sonunda da nasıl yapacağımızı da belirledik. Önümüzdeki yılda bunları göreceğiz. Yani Bursa'ya gelen, terminale gelen bir vatandaşımız oradan şehir hastanesine kadar ki açıldığında ya da Görükle'ye kadar gidebilecek bir duruma gelecek. Yani oradan gelecek, Osmangazi istasyonundan oraya kadar T2 hattı ile gelecek, orada aktarma yapacak. İster heykele çıksın, isterse oradan Bursa'ya binip oradan bir farklı yere gidebilsin. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı hızlandırdık. Yine 20 tane araç satın alındı. Şimdi biz de kendi olanaklarımızla yine 10 araç konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz ve kendi finans kaynağımızı yaratarak biz de kendi araçlarımızı alacağız. Bir taraftan da sistemdeki araçları da yine hem revize ediyoruz, aynı zamanda da yenilemeye ve fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Gücümüz nispetinde bunları yapıyoruz. Çünkü araç filomuzu ne kadar geliştirsek yolcu kapasitesi de o kadar arttırıyor demektir. Ancak burada yeni bir çalışmadan da size bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim Bursaray hattı yeni yapılacak olan Görükle Balkan Mahallesi hattıyla birlikte yaklaşık 50 kilometreye yakın bir hatta dönüşüyor. 50 kilometrelik hatta olası bir sıkıntıda, olası bir arıza durumunda hattın tamamının durması demektir. Onun için biz hattı bir noktada bölüp aktarma, merkez aktarma istasyonunu gündemimize aldık. Önümüzdeki süreçte sizlerle bunu paylaşır hale geleceğiz ve projelerine de adım adım başladığımızı bilesiniz” diye konuştu.

“İKİ KİŞİ TAŞIYORUZ AMA BİR KİŞİNİN ÜCRETİNİ ALIYORUZ”

Yaklaşık merkezi nüfusu 2.8 milyon civarında bir kentiz. Ve bu kentte her gün yaklaşık olarak 1 milyon civarında insanı Bursalı hemşehrimizi bir yerden bir yere taşıyoruz. Kendi özel araçlarıyla gidenler haricinde söylüyorum. Bizim taşıdığımızı söylüyorum. Yani bu demektir ki, kent merkezinde 2.8 civarında yaşayan hemşehrimizin neredeyse yarısı hareket halinde gün içerisinde. Öyle görünüyor. Tabii ki bununla ilgili sıkışan yerlerimiz var. 2026 programında bunlarla ilgili de hazırlıklarımızı yaptık. Çünkü tespitlerimizi bilimsel anlamda yapmak, çözümlerimizi de bilimsel anlamda uygulamak zorundayız. Onun için süreç uzayabilir ama sağlıklı, doğru bir yaklaşım modeliyle bizim bunları çözmemiz ve rahatlatmamız gerekiyor. Şöyle bir baktığımızda toplu ulaşımda yaklaşık 287 milyon yolcu taşımışız. Bugüne kadar, bir yıl içerisinde. Az değil. 140 milyonun da bedelini, yaklaşık olarak 140 milyonun bedelini de yarısının bedelini de biz büyükşehir olarak finanse etmişiz. Yani iki kişi taşıyoruz ama bir kişinin ücretini alıyoruz. Ve büyükşehir olarak yaklaşık olarak bizim desteğimiz 3 milyar 300 milyon lira, 3.5 milyar liraya yakın bir destek sunmuş olduk. Türkiye'nin en ekonomik en ucuz kenti, öğrenci açısından Bursa'dır. Ve yaklaşık 77 milyon biniş gerçekleştirdi öğrencilerimiz. Birçok yerde, şunu söyleyeyim çok rahatlıkla servislerin kalktığını da söylemek istiyorum size bazı yerlerde. Özellikle 19 Mayıs bölgesindeki konutlarda öğrenciler artık Bursaray'la gidip geliyorlar. 8 liraya gidiyor, 8 liraya dönüyor. Ve o bölgelerde yani bana iletilen bazı okullar servisleri dahi kaldırmışlar, gerek kalmamış çünkü. İşte zaten beklediğimiz de bu. Bizim de beklentimiz buydu” dedi.

“BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK BİZ TALİBİZ”

Bozbey, “Yine BBBUS'la ilgili de yaklaşık 1.6 milyon yolcu taşıdık arkadaşlar. BUDO ile 667 bin yolcu taşımış olduk. Yaz döneminde de Körfez seferlerini yaptık biliyorsunuz. Fakat bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlarım. BBBUS’ la ilgili. İsteğimiz arzumuz havaalanındaki yine bizim duracağımız yer taşıma ile ilgili bu sorunun sorun olmaktan çıkıp, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sözleşmenin devam etmesidir. Burada milletvekillerimize de özellikle belirtmek istiyorum. 20 milletvekilimiz var. 20 milletvekilimizin de bu konuda duyarlılık göstererek BBBUS aynı şekilde yine havaalanına, Sabiha Gökçen'e bu servisi yapabilmesinin sağlanmasını ve bu konuda da hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz. Neden mi? Çünkü biz ekonomik taşıyoruz ve bir denge oluşturuyoruz. Aksi takdirde eğer başka bir firmaya verilir ya da bu ihale sonucunda başka bir firma alırsa, o zaman havaalanına gidişler çok daha pahalı olacak. Biz regüle ediyoruz aslında. Fiyat regülasyonu sağlıyoruz. Onun için BBBUS ve özellikle de kamuda şu anda fazlaca tartışılan bu konunun bence gündemden kalkmasını ve yine Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz talibiz. Aynı anlayışla Sabiha Gökçen'e Bursalıları taşıma arzusundayız. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Değerli arkadaşlarım, tabii ki bir taraftan da enerjiyle ilgili de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bizlerin hedefi dönemimizin sonuna kadar önemli miktarı yenilenebilir enerjiden elde edip hem ulaşımda hem de tükettiğimiz enerjide yenilenebilir enerjilerden elde edip karbon ayak izimizi düşürmektir. Bu konuda yoğun bir çalışma yapıyoruz. Hem tesislerimizde, lambaların değişiminde dikkat edeceğimiz konular var bunları gerçekleştiriyoruz” dedi.