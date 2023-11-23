SGK Uzmanı olan Özgür Erdursun, asgari ücret ile alakalı herkesi heyecanlandıran tahminde bulundu. Gelecek sene asgari ücret konusunda beklentiler git gide artarken, Uzman Erdursun bu konuda önemli açıklama yaptı. Binlerce vatandaş 2024 yılında asgari ücret yapılacak zammı araştırıyor. Bu konuda Askeri Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında ilk toplantıyı yapacak. Toplantıda işveren, yasa gerçeği işçi ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişi yer alacak.

Asgari ücreti belirlemek için komisyon 4 toplantı yapacak. Bakanlık tarafından belirlenen bir kişinin başkanlık yaptığı komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanarak oy çokluğuyla karar alınacak. Eğer oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilmektedir.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un açıklaması

Gelecek senenin yaklaşmasıyla birlikte SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için öngörülerde bulundu.

Uzman Erdursun, “Devletin enflasyonun üzerinde bir zam yapacağını tahmin ediyorum. Asgari ücreti %50’nin üzerinde bir zam gelmesi bekleniyor. Bu durumda asgari ücretin 17 bin ile 17 bin 500 lira olacağını düşünüyorum. Bu konuda Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek daha önce bir defalık artış olacağını söylemişti” ifadelerini kullandı.