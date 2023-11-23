Ülkemizde enerji konusunda büyük adımlar atılırken bomba bir haber geldi. Bir bölgede petrol fışkırmaya devam ediyor.

Kato, Gabar ve Cudi’de petrol yoğunluğu devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Karadeniz’de bulunan doğalgazı ekonomiye kazandırmıştı. Şimdi ise çalışmalarına Şırnak’ta devam ediyor. Gelen bilgilere göre; Gabar dağında üretimi devam eden kuyu sayısı artarak 19’a ulaştı. Bu sayede günlük olarak 25 bin varil petrol üretimi sağlanıyor.

Şırnak’ta yılbaşına kadar olan zaman diliminde 10 kuyu daha üretim yapabilecek. 2023 senesi sonunda üretim yapılan 29 kuyu ve 35 bin varille günlük üretim sağlanmış olacak.

2024 senesi sonunda hedef 100 bin varil petrol

Geçen yıl Gabar’da bulunan Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol sahalarında 150 milyon varillik bir petrol keşfi yapılmıştı ve hala çalışmalara devam edilmektedir. İki kuyuda da 2 sene gibi bir sürede 80 ve 100 arası üretim kuyusu açılması hedefleniyor.

Bir diğer çalışma ise Karadeniz bölgesinde TPAO’nun yapmış olduğu petrol aramalarıdır. Marmara Denizi için ise 3 ruhsat başvurusu yapıldı.