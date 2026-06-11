İşlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri uygulayarak stratejik ürünlerin üretiminde kullanılmasını, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesin sağlamak amacıyla tüm yurtta uygulamaya geçilen TAKE projesi Orhaneli ilçesi ve mahallelerinde uygulanmaya başladı. 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi, Desteklenmesi Projesi' kapsamında Orhaneli ilçesinde sorgun sudan otu tohumunun yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere dağıtılan tohumlardan Başköy mahallesinde uygulanan tohum ekimi yapıldı.

Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhan Kale , 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında ilçemizdeki 16 üreticimize yüzde 75 hibeli toplam 600 kilogram sorgun sudan otu tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Proje ile nadasa bırakılan tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve yem bitkisi üretiminin artırılması hedeflenmektedir. Dağıtılan tohumlar sayesinde atıl durumdaki araziler değerlendirilecek, kaba yem üretimine önemli katkı sağlanacaktır. Sorgun sudan otu, yüksek verim potansiyeli ve kuraklığa dayanıklılığı ile hayvancılık işletmeleri için önemli bir yem kaynağıdır. Proje kapsamında elde edilecek yem üretimi, üreticilerimizin yem maliyetlerinin azaltılmasına destek olacaktır. Aynı zamanda ilçemizdeki hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Tarım arazilerimizin daha etkin kullanılması ve hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Projeden faydalanan üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu diliyoruz' dedi.

Orhaneli Başköy mahallesinde uygulanan tohum ekimi etkinliğine Orhaneli İlçe Tarım Müdürü Burhan Kale, İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri ve Bursa İl Tarım Müdürlüğü personelleri katıldı.