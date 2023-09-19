Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ani şerit değiştiren bir otomobil, çöp kamyonunun çarpması ile kontrolden çıkıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilin genç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Orhangazi’de Yalova-Bursa Karayolu, Göl Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Sefa K.(27) idaresindeki 34 GGV 091 plakalı otomobil Bursa istikametine doğru seyir halindeyken Göl kavşağında iddiaya göre önünde seyir halinde olan Yavuz P.(53) idaresindeki Orhangazi Belediyesi’ne ait 16 AIN 001 plakalı çöp kamyonunun sağından geçtikten sonra aniden şerit değiştirince çöp kamyonunun çarpması sonrasında kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil takla atarak refüjde bulunan tabelalara çarptıktan sonra ters döndü. Kazayı farkeden vatandaşlar araç içindeki sürücü Sefa K.’yı araç içinden çıkardı. Hafif yaralı olan sürücü Sefa K. olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.