Dün Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in telefonda konuştuğunu ve siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini söylediği Talisca’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 29 yaşındaki Brezilyalı, “Al Nassr’dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Talisca hakkında konuşan Güneş, “Talisca ile konuştum. Çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyon Euro’dan aşağı değil” ifadelerini kullanmıştı.

Talisca: “Al-Nassr’dan ayrılmaya niyetim yok”

Şenol Güneş’in, Talisca hakkındaki açıklaması siyah-beyazlı taraftarlarda heyecan oluştururken, Brezilyalı’dan ise cevap gecikmedi. 29 yaşındaki sambacı, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr’dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" cümlelerine yer verdi.