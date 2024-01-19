 Bursa'da kaçak içkiyle mücadele sürüyor. Sahte alkol üreten bir imalathaneye baskında bir kişi gözaltına alınırken, 5 ton sahte alkole el konuldu.

A W123502 03
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte alkol üreten yerlere baskın düzenledi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretilen yerleri tespit etti. Tespit edilen yerlere yapılan baskın sonucunda A.T.’ye ait depoda 5 ton sahte alkol ele geçirildi. A.T., ekiplerce gözaltına alındı.

Yanlış yerden döndüğü için ceza yiyen sürücü: "Konuma göre gidiyordum" Yanlış yerden döndüğü için ceza yiyen sürücü: "Konuma göre gidiyordum"

A W123502 02

A W123502 01

Kaynak: İHA