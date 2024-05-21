Nilüfer'in Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir evden tonlarca çöp çıkarıldı. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine gittikleri evden 8 ton çöp çıkardı. Çıkarılan çöpler, Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na taşındı.

Nilüfer Belediyesi’ne yapılan bir talep doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zabıta ve polis eşliğinde Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki belirlenen adrese gittiler. Ekipler, savcılık izni aldıktan sonra girdikleri dubleks evde büyük çöp yığınlarıyla karşılaştılar.

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğrayan ekipler, evi temizlemeye başladı. Ev sahibinin yalnız yaşadığı öğrenilen evde ekipler, kağıt, plastik, hurda ev aletleri gibi birçok malzemeden oluşan tonlarca çöpü topladı.

Ekipler, bir apartman dairesinden topladıkları 8 ton çöpü, Hamitler’deki Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’na götürdü. 8 ton çöpün tahliye edildiği ev, Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri

Müdürlüğü ekiplerince temizlenerek, sahibinin yakınlarına tekrar teslim edildi.