Özcan, yalnızca tek bir kelimeyle adaylık sinyalini vererek, CHP’de süregelen Cumhurbaşkanı adaylığı gündeminde kendine yer açtı. Özcan, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerinin geçtiği adaylık konusuna dair önemli bir değerlendirme yaptı.

"GEREKİRSE 100 BİN İMZA TOPLARIM"

Özcan, katıldığı programda yaptığı “Gerekirse 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem” açıklamasıyla dikkat çekti. Bu çıkış, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayları listesine yeni bir isim mi eklenecek sorusunu akıllara getirdi. Özcan, eski AK Parti milletvekili Ali Turan’ın "Senin Cumhurbaşkanı adayı olma şansın yok" sözlerine yanıt vererek, futbol benzetmesi yaptı: “Bir takım sadece iki forvetle oynamaz. Takımda 6 ve 8 numara oyuncuları, hatta kaleci de vardır. Gerektiğinde 100 bin imza toplayarak aday olmaktan çekinmem, ama umarım buna ihtiyaç kalmaz.”

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMAM"

Özcan, ayrıca sorumluluk almaya hazır olduğunu ifade ederek, "Eğer muhalefet, ülkeyi yönetme kapasitesine sahip olmayan ya da geçmişine dair tereddüt ettiğim bir ismi aday gösterirse, bunu tarihi bir görev olarak kabul eder ve adaylık için adım atarım," dedi. Bu sözleriyle Özcan, CHP’de adaylık gündemine kendi ismini de ekleyerek, parti içinde Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda daha geniş bir seçenek arayışına vurgu yaptı.