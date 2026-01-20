Türkiye’de tapu süreçlerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. 12. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan ve Şubat ayında TBMM’ye sunulması öngörülen düzenlemeyle, tapu devirleri ile noterler aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul satış sözleşmelerinde QR kod uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

Noter belgelerinde QR kod dönemi

Düzenlemenin yasalaşması halinde, noterlerin düzenlediği tapu işlemlerine ilişkin tüm belge ve sözleşmelerde QR kod bulunması zorunlu olacak. Bu kodlar sayesinde belgeler, Türkiye Noterler Birliği’nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden hızlı şekilde doğrulanabilecek. Böylece tapu işlemleri ve noter evraklarında sahtecilik riskinin azaltılması hedefleniyor. 2023’ten bu yana noterler aracılığıyla da yapılabilen gayrimenkul satış ve tapu devir işlemlerinde, yeni düzenlemeyle birlikte hem noterlerde hem tapu müdürlüklerinde verilen tapular QR kodlu olarak teslim edilecek.

Mevcut tapular geçerliliğini koruyacak

Halihazırda kullanılan ve QR kod içermeyen tapular için ise herhangi bir zorunluluk getirilmiyor; bu belgeler geçerli olmaya devam edecek. Ancak tapu kaybı nedeniyle yeniden belge düzenlenmesi ya da yeni bir devir işlemi yapılması durumunda, basılacak tapularda QR kod yer alması mecburi olacak.

Temel hedef hem işlem güvenliğini artırmak

Düzenlemenin temel hedefi hem işlem güvenliğini artırmak hem de belge sahteciliğinin önüne geçmek olarak belirtiliyor. QR kod uygulaması sayesinde gayrimenkul sahipleri, belgelerinin gerçekliğini kolayca internet üzerinden kontrol edebilecekler ve yetkililer tarafından doğrulanabilecek bir belge sistemine kavuşmuş olacaklar.