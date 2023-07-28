Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde sürdürdüğü yatırımlara aralıksız şekilde devam ediyor. Taraklı Yenidoğan Mahallesi’nde devam eden çalışmalar çerçevesinde bölgeye 2 bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı kazandırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürdüğü projelerle Sakarya’nın güçlü altyapı ağını her geçen gün genişletiyor. Taraklı Yenidoğan Mahallesi’nde bölgeye hizmet veren içme suyu deposu ile entegre şekilde hizmet verecek 2 bin 500 metre uzunluğa sahip yeni içme suyu hat imalatı devam ediyor. Yeni hat ile mahalle sakinlerinin musluklarına kesintisiz su ulaştırılırken aynı zamanda kayıp ve kaçağında önüne geçilmiş olacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Şehrimizin tüm noktalarındaki altyapı ihtiyaçlarına anında müdahale ediyoruz. Güçlü altyapı ağımızı genişletmek ve tüm vatandaşlarımızın kesintisiz şekilde kaliteli içme suyuna ulaşması için yeni projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Taraklı ilçemizde de bu anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bölgeye kazandıracağımız 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı ile Yenidoğan Mahallesi’nin gelecek su ihtiyacını dahi karşılamış olacağız” ifadeleri kullanıldı.