Benzine gelen zamların ardından şimdi de motorinin fiyatı artıyor. 23 Nisan tarihinden itibaren akaryakıt istasyonlarında tabela güncellenecek.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıta indirim üstüne indirim gelmişti.

8 Nisan Salı günü otogazda 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba günü motorinde 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe günü benzinde 2 lira 64 kuruş, 11 Nisan Cuma günü ise yine benzinde 1 lira 36 kuruş indirim olmuştu.

Peş peşe gelen indirimlerin ardından zam furyası başladı. Benzine 12 Nisan Cumartesi 82 kuruş, 17 Nisan Perşembe günü ise 94 kuruş zam yapıldı.

Benzinin ardından şimdi de motorine zam geliyor. 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 98 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi şehirlere göre, 45-46 lira seviyelerine çıkacak.

Motorinin litresi İstanbul Avrupa'da 44.37 lira, Anadolu yakasında 44.25 liradan satılıyor. Motorin İzmir'de 45.51 liradan, Ankara'da ise 45.16'tan satılıyor.

Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 45.15, Anadolu yakasında 45, Ankara'da 45.75, İzmir'de 46.11 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.