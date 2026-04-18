32'nci İstanbul Kırtasiye Fuarı'nın son gününde 'Bir Kalem Bir Hikaye & İz Bırakan Kalemler' sergisinde, Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in yıllar içinde titizlikle oluşturduğu özel kalem koleksiyonu ziyaretçilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Aziz Sancar'a, merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan Süleyman Demirel'e kadar birçok önemli ismin kullandığı kalemlerin yer aldığı ve kültürel mirasa tanıklık eden sergi büyük ilgi gördü.

Sergide, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalemi olmak üzere, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kullandığı kalemler dikkat çekti. Eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, doktor ve akademisyen İhsan Doğramacı, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin, Azerbaycanlı şair ve yazar Bahtiyar Vahapzade ile Reis'ül Kurra Abdurrahman Gürses'e ait kalemler de koleksiyonda yer aldı.

Serginin dikkat çeken parçaları arasında ayrıca Türk Hava Yolları logosunun çizimine şahitlik eden kalem ile Devrim Otomobili projesinin çiziminin yapıldığı kalem de bulunuyor. Tarihi olaylara, önemli kararlara ve kültürel mirasa tanıklık eden kalemlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilere geçmişten bugüne uzanan anlamlı bir yolculuk sunarken fuarın en çok ilgi gören bölümlerinden biri oldu.

'Kağıt ve kalem çok önemli nesnelerdir. Bu önemli unsurlarla gençlerimizle buluşturmamız gerekiyor'

Sergide konuşan Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 'Türkiye Avrupa ve Asya'nın en büyük kırtasiye fuarında bulunuyoruz. Öncelikle bu fuarı düzenleyen herkesi tebrik ediyorum. Kırtasiye, kağıt ve kalem çok önemli nesnelerdir. Bu önemli unsurlarla gençlerimizle buluşturmamız gerekiyor. Çünkü bugün özellikle öğrencilerimiz dijital platformların adeta esiri olmuş durumdalar. Bunun sosyolojik ve psikolojik olarak çok büyük sıkıntılar doğurduğu artık inkar edilemez bir gerçektir. Bu nedenle öğrencilerimizi ve gençlerimizi olabildiğince kağıtla, kalemle, düşünceyle, kültürle, varlıkla ve medeniyetle buluşturmamız gerekiyor. Bunun yolunun da bu tür fuarlardan geçtiğine inanıyorum. Ben buna 'Tarihi Yazan Kalemler' diyorum. Arkadaşlarımız ise bunu 'Bir Kalem Bir Hikaye & İz Bırakan Kalemler' adıyla yayınladılar ve ortaya koydular. Bu sergi kolay oluşmadı. Yaklaşık 30-35 yıllık bir emeğin sonucudur' ifadelerini kullandı.

'Bir nesneye değer kazandıran şey, onun taşıdığı yaşanmışlıktır'

2 bine yakın kalem koleksiyonu olsa da bu sergide yer alan kalemlerin çok değerli olduğunu dile getiren Şimşek, 'Bir nesneye değer kazandıran şey, onun taşıdığı yaşanmışlıktır. Eğer buna koleksiyon diyorsak, evet bunlar gerçek bir koleksiyondur. Burada yer alan kalemler artık tekrar bulunabilecek şeyler değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Saakashvili'nin ve Sayın Aliyev'in birlikte imzaladığı önemli bir tarihi olayda kullanılan kalem burada sergileniyor. Rahmetli Turgut Özal'ın, ölüm yıl dönümünde de hatırladığımız, 'İcraatın İçinden' programında kullandığı altın kalem burada. Amerika'da hastanede yatarken Bush'a yazdığı mektupta kullandığı kalem bugün bizde. Ülkemizin gurur kaynağı olan Aziz Sancar hocamızın Nobel'e giden hesaplamaları yaptığı kalem de burada sergileniyor. Bunun gibi birçok önemli kalem bu sergide yer alıyor' dedi.

'Medeniyet ve zihniyet; yazıda, kalemde ve kağıtta gizlidir'

Gençlerin, hatta herkesin dijital esaretten ve bağımlılıktan kurtulmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şimşek, 'Artık birkaç saniyelik görüntülerle hayatımızı şekillendirmeye başladık. Bu son derece tehlikeli bir olgudur. Bu tehlikeyi bertaraf edecek olan düşünce, medeniyet ve zihniyet; yazıda, kalemde ve kağıtta gizlidir. Bu nedenle buradan Sayın Milli Eğitim Bakanımıza da bir istirhamım var. Kendisi çok güzel işler yapıyor, buna hiç şüphe yok. Ancak eskiden güzel yazı dersleri vardı. Bu derslerin yeniden eğitim sistemine kazandırılmasını bir vatandaş ve bir baba olarak rica ediyorum. Çünkü bu dersler gençlerimizi dinginleştirecek, onları yavaşlatacak. Bugün çok hızlı yaşıyoruz. Bu hızlı dünyanın içinde birçok şeyi kaçırdığımızı fark ediyoruz. Oysa kalem, hayatı yavaşlatmanın en önemli başlangıç noktalarından biridir. Bizim kültürümüzde, hatta dinimizde kalem o kadar önemsenmiştir ki Cenab-ı Allah onun adına sure indirmiştir. Böylesine önemli bir değeri görmezden gelmemizin ciddi bir eksiklik olduğuna inanıyorum' diye konuştu.