Bursa'nın kalbi olarak kabul edilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde gerçekleştirilen büyük restorasyon projesi, tarihi mirası koruma amacı taşıyan Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bu proje, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa'nın 14. yüzyılda oluşmaya başlayan ve 16. yüzyılda tam anlamıyla gelişen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturmayı hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, adım adım hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, tarihi bölgeyi saran 38 binanın yıkımı gerçekleştirilerek, etrafı dükkanlarla çevrili 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi ve geçmişi 1549'a kadar uzanan Sağrıcı Sungur Mescidi yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Tamamlanan Bakırcılar Meydanı, İpekhan Meydanı, Sağrıcı Sungur Mescidi ve peyzaj düzenlemeleri şimdi halkın hizmetine sunulmuş durumda. Ayrıca, otoparkla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, tarihi hanlarda başlattığı restorasyon çalışmalarına hız vermiş durumda.

Toplamda 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbenin bulunduğu bu tarihi bölge, adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıyor. Şimdi, Bakırcılar Çarşısı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları büyük bir hızla sürdürülüyor.

Bakırcılar Çarşısı için hazırlanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje çerçevesinde, tarihi dokuya uygun olmayan beton ilaveler, saçaklar, üst örtüler, klima, tente ve tabelalar kaldırılıp, onaylı projeye uygun şekilde yeniden düzenleniyor. Ayrıca, tarihi yapının taş duvarları kumlama yöntemiyle temizlenirken, dükkan cephelerinin pencere ve kapı doğramaları da tarihi dokuya uygun bir şekilde yenileniyor. Tarihi yapının çatısı kurşun kaplama ile restore ediliyor.

Bu restorasyon çalışmaları sayesinde Bakırcılar Çarşısı, Bursa'nın turizmine önemli bir katkı sağlayacak ve bölgenin gözde tarihi yapılarından biri olarak öne çıkacak.