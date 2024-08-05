Körfez Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hereke Kalesi’nde Türk halk ve sanat müziği konseri düzenledi. Tarihi kaledeki konserde dinleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı.

Amfi alanında gerçekleştirilen konsere ilgi büyük olurken, Koro Şefi Aysel Demircan öncülüğündeki Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosu, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Koro şefi Aysel Demircan yönetiminde, koro üyeleri hem Türk sanat müziği hem de Türk halk müziğinin sevilen eserlerine yer verdi. Müzik zevkinin zirvede olduğu ve her kesime hitap eden geceye katılım çok yoğun oldu.

Eğlencenin zirvede yaşandığı gece de keyifli dakikalar yaşayan müzikseverler, şarkılara eşlik etmeyi ihmal etmedi. Hep bir ağızdan söylenen şarkıların sonunda dinleyiciler koro üyelerini ayakta alkışladı.