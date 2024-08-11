Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ankara'da MİT'in koordinasyonunda gerçekleştirilen tarihi esir takasını canlı olarak izledi. Güvenlik kaynaklarına göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, takas operasyonu öncesinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede Sullivan, Başkan Biden’ın takas operasyonunu canlı olarak takip etmek istediğini belirterek, operasyonun Türkiye saatiyle 17.00’de başlamasını rica etti. MİT, bu talebi dikkate alarak takas operasyonunu belirlenen saatte başlattı.

ABD Başkanı Biden, takas sürecini canlı izledikten sonra, basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek için telefon etti. Operasyonla ilgili olarak iki ay içinde İstanbul ve Ankara’da ilgili ülkelerin katılımıyla iki toplantı gerçekleştirildi. Güvenlik kaynakları, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana son 80 yılın en büyük takasının Türkiye’de yapılmasının dört ana kriter nedeniyle tercih edildiğini bildirdi. Hem ABD hem de Rusya, operasyonun Türkiye’de yapılmasını talep etti, bu tercihte Türkiye’ye duyulan güven önemli bir etken oldu.

MİT’in disiplinli çalışma şekli, operasyonları sorunsuz yönetme kabiliyeti ve gizlilik konusundaki başarısı da Türkiye'nin tercih edilmesinde etkili oldu. Türkiye, ABD ve Rusya’ya, açıklama yapılmadan önce kendi açıklamalarını yapma garantisi verdi. Takas için Esenboğa Havalimanı tercih edildi çünkü burası kontrolün daha kolay sağlanabileceği bir yer olarak belirlendi. 1 Ağustos’ta, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan toplam 7 uçakla 26 kişi Türkiye’ye getirildi. Operasyon sırasında bazı rehineler uçaktan uçağa, bazıları ise uçaktan odaya alındı. Rehinelerin sağlık kontrolleri ve kimlik tespitleri MİT personeli tarafından yapıldı. Ayrıca, Rusya’dan hapishane kıyafetleriyle getirilen bazı rehineler, ABD tarafının sağladığı kıyafetlerle değiştirildi.