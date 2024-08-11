Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kur’an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, ‘Merkezim Her Yerde’ etkinlikleri çerçevesinde Bilecik Gençlik Merkezi’nde eğitim gören Kur’an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi.

Pelitözü Gölpark’ta çeşitli etkinliklere imza atan minik öğrenciler, ardından doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Hem spor faaliyetlerini gerçekleştirdiler hem de doyasıya eğlendiler. Öğrencilere her anında eşlik eden İl Müdürü Özdemir, “Gölpark’ta çeşitli etkinliklere imza attık. Günlerimizi değerlendirerek, bir şeyler katarak geçirmek çok daha anlamlı. Bugün de burada icra ettiğimiz ‘Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında ben eşlik ettim. Çok keyifli ve çok değerliydi” dedi.