Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 3. Etap 1. Kısım dönüşüm çalışmalarının başladığı Tarihi Uzunçarşı eşrafıyla, esnaflarıyla bir araya geldi. 3. etap 1. kısım çalışmalarının başladığı dönüşümün detaylarını anlatan Alemdar, çalışmayı bir aşama daha ileriyi taşıyıp 2. kısım çerçevesinde 70 farklı bina, 100 dükkanda daha dönüşümün başlayacağını ve yapım ihalesinin 19 Ağustos’ta yapılacağını müjdeledi.

Sakarya’nın en köklü tarihi miraslarından biri olan ve şehrin geçmişine tanıklık eden Uzunçarşı’da, 3. Etap 1. Kısım dönüşüm çalışmaları başladı. Şehrin en büyük mirası olarak nitelendirilen tarihi çarşının kuzey bölgesinde, Unkapanı yönünden başlatılan çalışmalar çerçevesinde 40 yapının dış cephe, çatı ve altyapısını kapsayan restorasyon hummalı bir çalışmayla gerçekleştiriliyor. Sakarya Büyükşehir yönetiminde, Kültür Turizm Bakanlığı denetiminde bölgenin değerlerine, tarihine, yüzyıllardır korunan dokusuna uygun yürütülen dönüşüm çalışmaları, esnafın kayba uğramaması için ticaretin yoğun olduğu saatlerde değil gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar yürütülüyor.

Sürecin başlatılması ve hızlandırılması için önemli temaslarda bulunan ve çarşıya yoğun mesai harcayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Uzunçarşı esnafını ziyaret ederek aynı masada bir araya geldi. Bürokratlardan çalışmanın son durumuna ilişkin bilgi alan, esnafın taleplerini dinleyen Alemdar, önemli bir müjdeyi yerinde açıklayarak dönüşümün ilk etapta 40 binada başlayan dönüşüme ek olarak, 3. etap 2. kısım çerçevesinde 70 bina ve 100 dükkanda daha dönüşümün 19 Ağustos’ta yapılacak ihale sonrasında başlayacağını müjdeledi. Uzunçarşı Derneği Başkanı Murat Uslu ve çarşı esnafıyla Orta Camii çevresinde çay sohbeti yapan Başkan Alemdar talepleri dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Alemdar ayrıca, "Uzunçarşı 3. Etap dönüşüm çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlattık. Çarşıdaki ticareti aksatmamak adına çalışmalarımızı akşam saatlerinde sürdürüyoruz. 3. Etap 1. Kısımda 40 binanın dış cephe, çatı ve altyapı yenileme süreci başladı. Hedefimiz, çarşının tarihi dokusunu koruyarak özgünlüğünü artırmak. Bu kapsamda 3. Etap 2. kısım için de 19 Ağustos’ta ihaleye çıkıyoruz. 70 binayı ve 100 dükkânı daha tarihi dokuya uygun bir şekilde dönüştüreceğiz. Önümüzdeki yıl Uzunçarşı’nın tamamını bir ada olarak ele alıp, tarihi kimliğine uygun şekilde dönüşümünü tamamlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.