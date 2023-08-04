Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çatalköprü Mahallesinden başlayıp Eski Sakarya Köprüsünde son bulan 10 kilometrelik grup yolunun Bayraktar Mahallesindeki 2. etap çalışmalarını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara kaliteli, modern ve hızlı ulaşım imkanı sunmak için gündüz- gece çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son durağı Adapazarı Bayraktar Mahallesi oldu. Birinci etap çalışmalarının Çatalköprü mahallesinde tamamlanmasıyla birlikte 2. etap çalışmalarına hız veren ekipler, güzergahın Bayraktar Mahallesindeki çalışmalarında işlemleri bitirdi.

2 kilometrelik güzergah, 2 bin ton asfalt kullanılıp yeni yüzüne kavuştu. Akyazı ve Adapazarı kırsal mahalleleri için önemli bir güzergaha sahip olan grup yolunun 3. etabında çalışmalar ekiplerin özverili çalışmalarıyla devam ediyor.