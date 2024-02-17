Çanakkale’de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl tarımsal üretimin önemini vurgulamak için, "Sen üret yeter" sloganıyla 13’üncüsü düzenlenen “Tarım, Orman ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

“Tarım, Orman ve İnsan” konulu yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 120 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı, Vali İlhami Aktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 17-19 Şubat tarihleri arasında bir AVM’de sergilenecek olan “Tarım, Orman ve İnsan” konulu fotoğraf sergisini açılış programına, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Defterdarı Doğan Adıgüzel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi Başkanı Onur Sinan Türkmen, Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı İlhan Ulus, İl Müdürleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf sergisini gezen Vali İlhami Aktaş’a fotoğraflar hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan tarafından bilgi verildi. Vali İlhami Aktaş, “Tarım, Orman ve İnsan” fotoğraf sergisinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edip, çalışmaların da başarılar diledi.

“Tarım, Orman ve İnsan” fotoğraf sergisi açılış programı fotoğraf çekiminin ardından son buldu.