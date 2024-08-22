Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in göreve geldikten sonra tarım politikalarında yaptığı köklü değişiklikler, ilçede tarımsal verimliliği yüzde 100 artırarak Türkiye genelinde dikkat çekmeye devam ediyor. Başkan Özel’in liderliğinde hayata geçirilen bu yeni tarım politikaları, tarıma dayalı ekonomiye sahip diğer ilçeler için de örnek oluşturuyor.

Başkan Özel’in talimatları doğrultusunda uygulanan yenilikçi tarım stratejileri, bir vakıf üniversitesinin organize ettiği Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Programı’nda masaya yatırıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kalkınma ajansları ve bakanlık yetkilileri, Yenişehir’deki çalışmaları incelemek üzere ilçeye geldi. Heyet, sabah saatlerinde Yenişehir Biber Pazarı'nda, belediyenin garantörlüğü altında faaliyet gösteren Kırsal Kalkınma Kooperatiflerini ziyaret etti ve başarılı projeleri yerinde inceledi.

Sinanpaşa Külliyesi’nde düzenlenen programda, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rıdvan Sağlık, "Tarım Ürünlerinin Pazarlanması ve Katma Değerlerinin Artırılmasında Yenilikçi İş Birlikleri" başlıklı sunumunu yaptı. Ardından heyet, Belediye Başkanı Ercan Özel ile bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Özel, konuşmasında Yenişehir’in Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olduğuna vurgu yaparak, ilçede 150 bin dekar tarımsal arazi bulunduğunu ve yılda 3-4 mahsul yetiştirilebildiğini belirtti. Başkan Özel, “Yenişehir’in kalkınması için tarıma dayalı bir strateji geliştirdik. İlçemizdeki halkın yüzde 80’i tarımla geçimini sağlıyor. Bu nedenle tarımda verimliliği artırmaya yönelik çalışmalara öncelik verdik. Yerel yönetim, kalkınma ajansları ve kooperatiflerin iş birliğiyle ilçemizde güçlü bir tarımsal yapı oluşturduk. 2024 yılında, hem üretim hem de aldığımız ürünlerde yüzde 100 oranında bir artış kaydettik" dedi.

Yenişehir’in yeşil sivri biberinin Coğrafi İşaret Belgesi aldığını hatırlatan Başkan Özel, tarımsal üretimde planlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. "Kooperatiflerimizin sayısını artırarak daha güçlü bir birlik oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca, önümüzdeki yıl Yenişehir’e bir üretici hali kurmayı ve seracılık faaliyetlerini geliştirmeyi planlıyoruz. Yenişehir, tarımda geleceğin parlayan yıldızı olacak. Bu sebeple yatırımcılarımızı ilçemize davet ediyoruz” açıklamasını yaptı. Başkan, Migros ve Carrefour gibi büyük markaların bölgeye yatırım yapacağını ve bu adımların çiftçilerin pazarlama sorunlarını önemli ölçüde çözeceğini belirtti.

Üniversiteden gelen heyet, Başkan Özel’i başarılı tarım politikalarından dolayı tebrik etti ve bu modelin diğer bölgelerde de uygulanabileceğini dile getirdi.