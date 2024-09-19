Bursa'da tarım ve hayvancılığın planlanması, sağlıklı bir şekilde büyümesi ve katma değer kazanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tarım Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tarım ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, "Hedefimiz Bursa'daki tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarına çözümler üretmek. Uzmanlarla iş birliği içinde önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bursa’nın tarım potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek ve mevcut sorunları tespit ederek çözüm yolları üretmek amacıyla Ziraat Odası Başkanları, akademisyenler, veteriner hekimler ve Tarım Peyzaj A.Ş. yönetimi bir araya geldi.

Sedat Akar, "Üniversitelerden gelen bilimsel bakış açısıyla, ziraat odalarının saha tecrübeleri ve Tarım Peyzaj A.Ş. ekibiyle Bursa tarımının geleceğine yön verecek öneriler geliştireceğiz" diye ekledi.

Tarım Koordinasyon Kurulu, sorunlara çözüm üretme amacıyla kuruldu ve düzenli toplantılarla en iyi bilgi kaynaklarından dinleyerek etkili çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Sedat Akar, "Bursa'nın tarım ve hayvancılık potansiyeli Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve mevcut sorunları çözmek için buradayız. Hepinizin katkılarıyla Bursa tarımını daha ileriye taşıyacak stratejiler geliştireceğimize inanıyorum. Değişen iklim koşulları, teknolojik gelişmeler ve küresel pazar dinamikleri, tarım sektöründe yeni meydan okumalar yaratıyor. Bugün bu zorlukları fırsata dönüştürmek ve tarımın sürdürülebilirliğini sağlarken çiftçilerimizin refahını artırmak için konuşacağız. Ziraat odaları ve üniversitelerle oluşturacağımız danışma kurulu, sorunları en iyi bilenlerden dinleyerek etkin çözümler sunacaktır. İnovasyon ve iş birliğinin ön planda olduğu bu süreç Bursa’ya fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.