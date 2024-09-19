Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

Osmaneli Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalara, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, Emniyet Müdür Vekili Komiser Hacı Bekir Aras, gaziler, Şehit yakınları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askerler katıldı.

Vatan uğrunda şehit düşenlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Program, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Gülbahar Ünal’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından tüm şehirler için Kur’an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Recep Işıldar’ın yapmış olduğu dua sonrasında buradaki program sona erdi.

Kaymakam Yüksel Ünal ve protokol üyeleri, Hakkâri Çukurca ilçesi Hakan Tepe Kırmızı Kaya mevkinde 1996 yılında askerliğini yaparken girdiği çatışmada gazi olan İbrahim Yaşar’ı evinde ziyaret etti. Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede bulunan şehit yakınları ve gaziler ile birlikte öğle yemeği yediler.