Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki, Edemit Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Nane ile DKMP Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ali Kurtuluş’un eşlik ettiği, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki’yi, Balıkesir Bölge Müdürü Kemal Kayıran, DKMP II. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, Bölge Müdür Yardımcıları İbrahim Metin, Halil Karademir, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ve İşletme Müdürlüğü teknik personeli karşıladı.

Ziyarette Bakan Yardımcısı; Yangına hassas bu dönemde ekiplerin devamlı hazır, teyakkuzda bulunmasını, kamu kaynaklarının israf edilmeden en verimli şekilde kullanılmasını talimatını verdi.