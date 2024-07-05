Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir takım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Bilecik’e geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak Bilecik Valilisi Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. Valilik önünde Alp kıyafetli çocukların çiçekle karşıladığı Bakan Yumaklı, adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi. Ardından valilik özel defterini imzalayan Bakan Yumaklı, Bilecik Valilisi Şefik Aygöl’den kentle ilgili bilgiler aldı.

Valilik basınına tepki

Bakan programlarında devamlı sonradan gelerek ulusal ve yerel basının önüne geçen valilik basın fotoğrafçısına basın mensupları tepki gösterdi. Tepkilere ’Benim sinirlerimi bozma’ diye karşılık veren fotoğrafçı ile basın mensubu arasında Bakan Yumaklı önünde kısa süreli tartışma yaşandı.