Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayımlanan "yumurtaların üzerindeki '2', '3' veya '4' numaralarının ilaçlı olduğunu" belirten iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, yumurtaların üzerindeki numaraların anlamına dair açıklama yapıldı.

Sosyal medya paylaşımlarında, yumurtaların üzerindeki numaraların başında "0" ve "1" varsa sağlıklı, "2", "3" veya "4" varsa nitrofuran ve veteriner ilaçları içerdiği şeklinde yanlış bir bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, yumurtaların üzerindeki ilk numaranın tavukların yetiştirme metodunu ifade ettiği belirtildi. Detaylı olarak:

"0" kodu organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtaları,

kodu organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtaları, "1" kodu açık dolaşım erişimine sahip kümesteki serbest dolaşan tavuklardan elde edilen yumurtaları,

kodu açık dolaşım erişimine sahip kümesteki serbest dolaşan tavuklardan elde edilen yumurtaları, "2" kodu kafessiz kümeste yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtaları,

kodu kafessiz kümeste yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtaları, "3" kodu kafesli kümesteki tavuklardan elde edilen yumurtaları ifade eder.

Açıklamada, "Bu alanda '4' diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında ifade edildiği gibi '2', '3' veya '4' numara ile başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu numaralar yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir. Olumsuzluk tespiti durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.