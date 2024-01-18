Bilecik’te düzenlenen ‘Tarımsal Öğretimin 178. Yılı’ paneli öğrencilerin ilgisiyle gerçekleşti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Tarımsal Öğretimin 178. Yılı’ paneli, Bilecik il protokolü, akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın ortak olarak değindiği konu, ülkede tarımsal üretim ve buna bağlı olarak tarımsal sanayi sektörünün önemli bir yer tuttuğu oldu. Ayamama çiftliğinde 1847 yılında kurulan ziraat mektebi ile başlayan tarımsal eğitim ve öğretimin anlatıldığı panel, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Programda, Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç ‘Küresel Gıda Güvencesi’, Prof. Dr. Ali Gülümser ‘Tarımsal Öğretimin Tarihsel Gelişimi’ , Prof. Dr. Ali Koç ‘Küresel Isınma ve Tarım’ , Prof. Dr. Osman Tiryaki ise ‘Pestisit Kalıntıları Küçümsenmemeli, Abartılmamalı’ konulu sunumlarını yaptılar. Panel, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.