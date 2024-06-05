Bilecik’te düzenlenen ‘2024 Yılı Bitki Koruma Ürünleri’ toplantısında tarladan sofralara gelen ürünlerin sağlık durumları değerlendirildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleşen ‘2024 Yılı Bitki Koruma Ürünleri’ toplantısı Bilecik’te faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayi sahibi ve sorumlu yöneticilerin ile teknik personelin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda bitki koruma ürünleri bayi kontrollerinin öneminden ve tarladan sofraya tüm bitkisel ürünlerin yetiştiriciliğinde kullanılan bitki koruma ürünlerinin takip altına alınarak, tüketici ve çevre sağlığının korunacağını ve bu nedenle eğitim toplantılarının önemine değinildi. Eğitim ve bilgilendirme toplantısı, bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ve depolanması ile ilgili iş ve işlemlerin sorunsuz yürütülmesi ve idari yaptırımlar konulu sunumu yapılarak tamamlandı.